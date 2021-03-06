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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı...

06.03.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı...

Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı. Üç gün önce belirti göstermeye başladığı söylenen Ali Erbaş'ın Covid-19 testi pozitif çıktı ve test sonucunda Erbaş tedavi altına alındı. 60 yaşındaki Diyanet İşleri Başkanı'nın yakından izlendiği ve sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

3 gün önce koronavirüs belirtilerini göstermeye başlayan Ali Erbaş, alınan son haberlere göre testin pozitif çıkmasının ardından gözlem altına alındı. Ali Erbaş'a yakın olan isimler, Erbaş'ın durumunun iyi olduğunu söyledi ve şu an bir semptomunun bulunmadığını, evde istirahat altında olduğunu belirtti.

ŞEHİTLERİN CENAZESİNE KATILAMADI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dün Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde 11 şehidimiz için düzenlenen cenaze törenine de koronavirüse yakalanması sebebiyle katılamadığı öğrenildi.

Ali Erbaş, koronavirüse yakalandığını sosyal medya platformu olan Twitter'a attığı "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" tweeti ile bütün sevenlerine duyurdu.

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KİMDİR?

1961 senesinde Ordu'nun Kabadüz ilçesi Yeşilyurt köyünde doğan Ali Erbaş, 1980 senesinde Sakarya İmam - Hatip Lisesi; 1984 senesinde ise Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1982 - 1983 yılları arasında İstanbul Fatih Müftülüğü'ne bağlı farklı camiilerde din görevlisi olarak görev yaptı.

1997 - 2002 seneleri arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ile Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

2017 senesinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Ali Erbaş görevini yaklaşık 4 senedir devam ettirmektedir.

Prof. Dr. Ali Erbaş evlidir ve dört çocuğu vardır.

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