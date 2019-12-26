Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İran heyetini kabul etti:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam dünyasında yangınlar yükselirken, acımız, derdimiz ve duamız ortak olmalıdır." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ve heyetini kabulünde konuşan Erbaş, bu ziyaretin iki ülke ve İslam dünyası açısından çok önemli mesajlar içerdiğini belirtti.

Fitne ve tefrika ateşinin İslam ümmetini dört bir yandan kuşattığına işaret eden Ali Erbaş, Müslümanların izzet ve onurunun, tarihte hiç olmadığı kadar bugün bizzat birbirilerinin eliyle yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam dünyasındaki fitne ateşinin söndürülmesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ettiğini ifade eden Erbaş, "Dünya Müslümanları olarak bugün bize düşen görev, hep birlikte İslam coğrafyasının yeniden barış yurdu olması için çaba sarf etmemiz, birlikte yaşama ahlakını güncellememiz ve barışa dayalı bir hukuk inşa etmemizdir." diye konuştu.

- "İslam dünyasının meselelerini konuşacağız"

Prof. Dr. Erbaş, Batı medyasının özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından bilinçli bir şekilde İslam'a ve Müslümanlara dair kara propaganda yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: