Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, MSÜ'de konferans verdi:

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din istismarının bugün İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini tehdit eden ciddi bir güvenlik meselesine dönüştüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Milli Savunma Üniversitesinde (MSÜ) kurmay eğitimi alan subaylar ile üniversitenin idari ve akademik kadrosuna "Din İstismarı" konulu konferans verdi.

MSÜ Konferans Salonundaki konuşmasında Erbaş, din istismarının, dinin ortaya koyduğu evrensel değerler ve iyilik yolunda gayret göstermesi gereken insanın, dini kendi hizmetinde kullanmaya başlayarak güç ve menfaat devşirmesi ve müminlerin samimi duygularını gizli emelleri için kullanması olarak tanımladı.

Dinin fıtri bir olgu, değerli bir duygu olduğunu belirten Erbaş, din istismarının temel nedeninin, kişi ya da grupların gayrimeşru hedef ve yöntemlerini meşru göstermek için dinin bu gücünden yararlanma amacı olduğunu ifade etti.

Erbaş, inancına bağlı millet için dinin büyük bir kıymet ifade ettiğini vurgulayarak, İslam'ın adeta bu toprakların harcı olduğunu, haçlı seferlerinden, milli mücadeleden, 15 Temmuz'a kadar zor zamanların iman ve inançtan alınan güç ve motivasyonla aşıldığının altını çizdi.