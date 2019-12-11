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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Müslümanca bir tavır içerisinde olmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 23:52 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Müslümanca bir tavır içerisinde olmalıyız"

BERLİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların toplumda "Müslümanca" bir tavır içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.

Erbaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camisi'nde vatandaşlara hitap etti.

Cemaatle namaz kılmanın önemine işaret eden Ali Erbaş, cami içindeki birlikteliğin cami dışında da gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Erbaş, "İşlerimizde, alışverişimizde, ticaretimizde, aile içi ilişkilerimizde, çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabamızla olan münasebetlerimizde de dimdik durarak, Müslümanca bir tavır içerisinde olmalıyız." dedi.

Çocukların eğitimine önem verilmesini isteyen Prof. Dr. Erbaş, "Ey iman edenler şunu biliniz ki; mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır." ayetini okuyarak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza sürekli telkinde bulunalım, İslam'ı yaşayarak, ilim tahsil etsinler. Çocuklarımızın ilim adamı olması önemli bir şey, bununla beraber gönlümüz ister ki camiyle, namazla, İslam'ın ilkeleriyle birlikte olsunlar. Rabblerini, Peygamberlerini, medeniyetlerini tanısınlar. Sizlerden istirhamım, hocalarımızla birlikte el ele, omuz omuza verelim, çocuklarımızı yetiştirelim. O zaman Rabb'im ne güzel başarılar yaratır."

Erbaş, dünyanın sayılı ilim adamlarından olan ve geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in de Almanya'da Müslüman alimlerin buluş ve eserlerini gün ışığına çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptığını hatırlattı.

Konuşmasında Müslümanların fitneden sakınmaları gerektiğine ilişkin ayetleri de okuyan Ali Erbaş, fitnenin sebep olacağı kötülükten toplumun tamamının etkileneceğini kaydetti.

Prof. Dr. Erbaş, Almanya ziyareti kapsamında Berlin'deki Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.

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Almanya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş SEHITLIK CAMI

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