HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta hutbe irat etti:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta hutbe irat etti:

04.02.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim medeniyetimiz ilim, irfan medeniyetinin yanında aynı zamanda sevgi, muhabbet ve kardeşlik medeniyetidir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hz. Nuh Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.

Erbaş, hutbede, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin İslam'ı yeryüzünde bir nimet olarak tüm insanlığa tebliğ etmek üzere Allah tarafından gönderildiğini belirtti.

Son peygamber Hz. Muhammed'in vefatından 7 sene sonra ashabı kiramdan 500 kadarının bu mübarek beldeleri İslamlaştırmak için geldiklerini, topraklardan önce gönülleri fethettiklerini kaydeden Erbaş, 1400 senedir onların sayesinde bu mübarek beldelerde ezanların okunduğunu, kıyamete kadar da okunmaya devam edeceğini söyledi.

Onların bıraktığı ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetinin bu emaneti üzerine alan alimlerin, mütefekkirlerin bugüne kadar bu emaneti en güzel şekilde taşıdığını, bugüne kadar getirdiklerini anlatan Erbaş, kendilerinin de bu beldenin ve şehrin çocuklarıyla aldıkları ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetini gelecek nesillere intikal ettirme yolunda büyük bir gayret içinde olduklarını aktardı.

- "Bu toprakların gençleri Kur'an ve sünnetle şereflendi"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Bizim medeniyetimiz ilim, irfan medeniyetinin yanında aynı zamanda sevgi, muhabbet ve kardeşlik medeniyetidir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 'Sizler iman etmedikçe cennete giremeyeceksiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız.' İşte biz bu emaneti üzerimizde taşıyoruz ve hakkını vermeye gayret ediyoruz. Biz biliyoruz ki alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz veda hutbesini okurken tüm insanlığa şöyle seslenmişti, 'Size iki şeyi emanet ediyorum, bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri sünnetimdir.'

Bu toprakları şereflendiren iki büyük mirasın Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendinin sünneti olduğunu kaydeden Erbaş, bu toprakların gençlerinin Kur'an ve sünnetle şereflendiğini dile getirdi.

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler bugün medreselerimizle, okullarımızla, mekteplerimizle, camilerimizle, camilerimizdeki derslerle hocalarımızın ifşaatlarıyla muallimlerimizin ilim, irfan, bilgi, hikmet yolundaki mücadelelerinde çocuklarımız ve gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in istediği ölçüde bir Müslüman olursak işte o zaman huzurlu bir toplumla karşılayacağız. Son peygamber olan efendimiz ve ona tabii olan alimlerimizin, müttefiklerimiz, seydalarımızın bizlere emanet etmiş olduğu Kur'an ve sünneti yaşayalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı, kızlarımızı ve ailelerimizi işte bu insanlığın üzerinde büyük nimet olan İslami ilkelere göre yaşamaya çalışalım. Peygamberin, sahabelerin, alimlerin emaneti olan bu ilkeleri hakkıyla yerine getirecek şekilde çalışalım."

Daha sonra Erbaş, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ve İl Müftüsü Mehmet Taştan, İlçe Müftüsü Süleyman Baran ile Nuh'un Gemisi 4-6 Yaş Kuran Kursu'nda incelemelerde bulundu, usta öğreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hz. Nuh Türbesi'ni ziyaret eden Erbaş, burada dua etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolundaKüre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolunda
ABD'den terör örgütü PKK için skandal sözler: Onlar olmadan hiçbir şey yapamayızABD'den terör örgütü PKK için skandal sözler: Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız
Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldüBiden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Cizre

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.