Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

Düzce'nin Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'a bayram ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölyaka Merkez Camisi'nde öğle namazını kıldırdı.

Namazın ardından cami cemaatiyle sohbet eden Erbaş, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bayramın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçmiş yıllardaki bayramlardan farklı idrak edildiğini hatırlattı.

Bayramın, salgın nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlandığını belirten Erbaş, "Cenabıhak'tan bu salgın hastalıktan tüm insanlığı kurtarmasını diliyorum. Bundan sonraki bayramlarda büyüklerimizle kucaklaşarak, onların ellerini öperek bayramlar yapmayı Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı tedbirlere riayet ederek, tevekkül ve duaya sarılarak geçireceğiz inşallah. Bütün kardeşlerimizin, milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlar diliyorum." diye konuştu.

AYASOFYA AÇIKLAMASI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının 86 yıllık hasretin son bulması olarak değerlendirdiğini belirten Erbaş, "Ayasofya'nın ibadete açılması hem milletimiz hem de bütün insanlık için hayırlı bir gelişme oldu. Sadece Müslümanlar değil, her gün on binlerce insan gelip ziyaret ediyor. Biz diyoruz ki 'Ayasofya bütün insanlığa açıktır.' Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ile iş birliği içerisinde Ayasofya'da en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İmamlarımızla müezzinlerimizle ezanlarla zikirlerle dualarla Ayasofya'da milletimize yakışır bir açılış yaptık. Ziyaretlerde milletimize yakışır bir şekilde devam ediyor. Rabb'im hayırlara vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

