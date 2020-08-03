HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bütün insanlığa açık olduğunu söyledi.

Düzce'nin Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'a bayram ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölyaka Merkez Camisi'nde öğle namazını kıldırdı.

Namazın ardından cami cemaatiyle sohbet eden Erbaş, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bayramın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçmiş yıllardaki bayramlardan farklı idrak edildiğini hatırlattı.

Bayramın, salgın nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlandığını belirten Erbaş, "Cenabıhak'tan bu salgın hastalıktan tüm insanlığı kurtarmasını diliyorum. Bundan sonraki bayramlarda büyüklerimizle kucaklaşarak, onların ellerini öperek bayramlar yapmayı Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı tedbirlere riayet ederek, tevekkül ve duaya sarılarak geçireceğiz inşallah. Bütün kardeşlerimizin, milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlar diliyorum." diye konuştu.

AYASOFYA AÇIKLAMASI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının 86 yıllık hasretin son bulması olarak değerlendirdiğini belirten Erbaş, "Ayasofya'nın ibadete açılması hem milletimiz hem de bütün insanlık için hayırlı bir gelişme oldu. Sadece Müslümanlar değil, her gün on binlerce insan gelip ziyaret ediyor. Biz diyoruz ki 'Ayasofya bütün insanlığa açıktır.' Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ile iş birliği içerisinde Ayasofya'da en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İmamlarımızla müezzinlerimizle ezanlarla zikirlerle dualarla Ayasofya'da milletimize yakışır bir açılış yaptık. Ziyaretlerde milletimize yakışır bir şekilde devam ediyor. Rabb'im hayırlara vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Vatandaş isyan etti! 'Kayalıklardan denize giriyoruz'Vatandaş isyan etti! 'Kayalıklardan denize giriyoruz'
2020 BİM kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları kaç para? 2020 BİM kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları kaç para?

En Çok Okunan Haberler

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Tevfik Özlü'den tatilden dönenlere kritik uyarı! '14 gün dikkatli olmalılar'

Tevfik Özlü'den tatilden dönenlere kritik uyarı!

Korkutan açıklama! 'Bayramın bilançosu 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Müzikle coşan tatilciler, koronavirüs önlemlerini unuttu

Müzikle coşan tatilciler, koronavirüs önlemlerini unuttu

İstanbullular Adalar'a akın etti! İskelede yoğunluk oluştu

İstanbullular Adalar'a akın etti! İskelede yoğunluk oluştu

Büyükada'da vatandaşlardan ücretli plaj tepkisi! 'Kayalıklardan denize giriyoruz'

Vatandaş isyan etti! 'Kayalıklardan denize giriyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.