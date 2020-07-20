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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesinde hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti" mesajıyla paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı. Erbaş mesajında, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" ifadesini kullandı.

DHA

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