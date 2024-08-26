Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken 'Atatürk' mesajı!

Diyanet İşleri Başkanlığı uzun süredir resmi bayramlarda anma mesajları ve Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının hiç anmaması nedeniyle oldukça tepki çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşım ezber bozar nitelikteydi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, paylaşımında şunları söyledi:



‘‘Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi'nin 953’üncü yıldönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi #BüyükTaarruz’un 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Aziz emanetleri ve muazzez hatıraları kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun’’