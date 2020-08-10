Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'kılıçlı hutbe' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında ve bayram namazında Osmanlı'daki kılıç geleneğini devam ettirerek minberde kılıçla hutbeyi irad etmişti. Kılıçlı hutbelerin ardından eleştirilerin hedefi olan Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Kılıçla hutbe geleneğinden, sanki Müslümanların söyleyecek sözü kalmadığı için böyle bir uygulamaya gidildiği sonucunu çıkaran bir yaklaşımı, vicdanlara havale ediyorum" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Erbaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var olan, yaygın bir uygulamadır.

"İstanbul fethedildiğinde Ayasofya’daki ilk Cuma hutbesi de kılıçla okunmuş ve 481 yıl böyle devam etmiştir. Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya’nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır.

"Kılıçla hutbe geleneği İstanbul, Edirne, Kocaeli, Çanakkale, Kastamonu, Tokat, Balıkesir, Bartın başta olmak üzere ülkemizdeki bazı camilerde eskiden beri uygulanmaktadır. Bu durumu garipseyen, eleştiren, farklı manalara çekmeye çalışan yaklaşımları hayretle karşılıyorum.

"İslam medeniyetinin değerlerini ve evrensel insanlık ilkelerini ortaya koyan beyanlarımız görmezden gelinerek kılıçla hutbe geleneğinden, sanki Müslümanların söyleyecek sözü kalmadığı için böyle bir uygulamaya gidildiği sonucunu çıkaran bir yaklaşımı, vicdanlara havale ediyorum."

