HABER

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 01:41 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve emekli personelleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi.Diyanet teşkilatında uzun yıllar görev yapan emekli Diyanet mensuplarının bir araya geldiği iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, davetlerine icabet ederek programa katılan Diyanet’in emekli personeline teşekkür ederek, “Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve emekli personelleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi.
Diyanet teşkilatında uzun yıllar görev yapan emekli Diyanet mensuplarının bir araya geldiği iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, davetlerine icabet ederek programa katılan Diyanet’in emekli personeline teşekkür ederek, “Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulma günlerinden oluşan Ramazan ayını hepimiz için Mübarek eylesin” niyazında bulundu.
Ramazan’da en önemli anlardan birisinin de iftar sofralarında buluşmak olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “İftar sofrasında ezanın okunmasını beklemek, cennete girmeyi beklemekle eş değer görülür. İnşallah burada biraz önce iftar saatini, ezanın okunmasını beklediğimiz gibi cennete girme anını yaşamayı da Rabbim hepimize nasip eylesin” ifadelerini kullandı.
Başkan Erbaş, emekli personelin uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve din-i mübini İslam’a hizmet ettiğini belirterek, bu hizmetin öneminin kelimelerle, cümlelerle ifade etmenin mümkün olmadığını kaydetti.
Hocalığın emekliliğinin olmayacağının altını çizen Erbaş, “Oturduğunuz mahallenin camilerinin mihrapları, minberleri, kürsüleri size her zaman açık. Çünkü hocanın görevi son nefesine kadar devam eder” şeklinde konuştu.
İftar programına, Başkanlığın üst düzey yöneticileri, emekli personel ve aileleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama! İptal edildi

Flaş açıklama! İptal edildi

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.