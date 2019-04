Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 1 milyona ulaşan öğrencimiz var

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "1 milyona ulaşan öğrencimiz var kurslarımızda. 50 bine yakın öğretmenimiz var. 7’den önce de 70’ten sonra da bizim Kur'an kurslarımızda öğrencilerimiz var" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Alanya Müftülüğü tarafından organize edilen Hafızlık İcazet Programı’na katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programda ilçe protokolü ve kentlilerde hazır bulundu. Programda 6’sı erkek, 22’si kadın olmak üzere toplam 28 hafıza icazetleri verildi.

'ÖĞRENMEYİ, ÖĞRETMEYİ VE KALEMLE YAZMAYI EMREDİYOR'

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir' diye buyuruyor. Şimdi Kur'an'ı öğrenen ve hafızlarımızı yetiştiren hayırlı insanlarla beraberiz. Bu lütufların en büyüğüdür. Yüce Rabbin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinde okumayı emrediyor. Öğrenmeyi, öğretmeyi ve kalemle yazmayı emrediyor. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamak, Kuran’a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerden birisidir. Allah Kur'an'ı hafızlar sayesinde koruyor, Kur'an da hafızlarımızı koruyor" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA EVRENSEL DEĞERLERİ ÖĞRETMEMİZ LAZIM'

4-6 yaş arası çocuklara hitap eden kurslara dikkat çeken Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hazırlamış olduğumuz programlarda dersler veriyoruz. 1 milyona ulaşan öğrencimiz var kurslarımızda. 50 bine yakın öğretmenimiz var. Ev hanımları, hanım kardeşlerimiz bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiriyor. Her gün her yaş grubuna Kur'an eğitimi veriyoruz. 7’den 70’e diye bir söz var. Bizler diyoruz ki, 7’den önce de 70’ten sonra da bizim Kur'an kurslarımızda öğrencilerimiz var. Çocuklarımıza evrensel değerleri öğretmemiz lazım. O yüzden 4-6 yaş arası kurslarımızı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

'HER MAHALLEMİZDE 4-6 YAŞ GRUBU KURSUMUZ OLSUN'

Eğitim bilimcilerinin araştırmasına göre insanın karakter yapısının yüzde 63’ünün 7 yaşına kadar oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Ali Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamber Efendimizin niçin 7 yaşa işaret ettiğini burada görüyoruz. Hikmetini burada görüyoruz. Peygamber Efendimizin ismini, arkadaşlarını tanıtmak, rol model insanları çocuklarımıza tanıtmak kötü bir şey mi? Asla değil. Biz istiyoruz ki her mahallemizde 4-6 yaş grubu kursumuz olsun. Öğretmenlerimizin tamamı hanımefendilerden oluşuyor. Bir anne merhametiyle öğretiyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokolle okul öncesi eğitim sertifikasına tabi tutuyoruz. O sertifikayı almayan hiçbir öğreticiyi derse sokmuyoruz. Çünkü çocuklarımız bize emanet. Bu yüzden sizlerin de çocuklarınızı göndermenizi istiyoruz."

