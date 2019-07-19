HABER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, öğrencilik yıllarında görev yaptığı ve yıkılıp yeniden yapılan Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camii’sinin açılışını yaptı. Cuma namazını bu camide kılan Erbaş, Cuma hutbesini de okudu.
Vatan Caddesi’nin yapımı sırasında yapılan imar çalışmalarında kaldırılan Akşemsettin Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde yer alan Parmakkapı Kadıasker (Kazasker) Mehmet Efendi Cami daha sonra hayırsever vatandaşlar tarafından yeniden yapıldı. Ancak 2013 yılında depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Cami, Fatih Belediyesi’nin projelendirmesi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılarak ibadete açıldı. Projesi Fatih Belediyesi, yapımı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Cami, Cuma namazı ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından resmi olarak ibadete açıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemaatle beraber Cuma namazını da açılışını yaptığı camide kıldı. Cuma hutbesinde cemaate seslenen Erbaş, İslam dininde Cuma gününün ve Cuma namazının önemini anlatan bir hutbe okudu.

“Köyüme, mahalleme gelir gibi camiye geliyorum”
10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camii’nin kendi hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Erbaş şöyle konuştu:
“Bu camide ilahiyat fakültesi öğrencilik dönemimi, yüksek lisans dönemimi ve doktora dönemimi tamamlamak nasip oldu yani burada doktoramı bitirip ondan sonra Sakarya Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladım. Tabi bizim için sanki çocukluğumun geçtiği yer kendi köyüme mahalleme gelir gibi camiye geliyorum. Bu mahalleye geliyorum. Düğünümü burada yaptım hemen caminin bitişiğinde lojman vardı bu hatıralar unutulur mu? İki çocuğumu burada büyüttüm. Dört çocuğumdan ikisi burada doğdu. Çok güzel günlerimiz geçti. O günleri gerçekten arıyoruz. Camimiz her vakitte birkaç saf en azından cemaatle dolardı öğlen namazlarında camimiz dolardı etrafımızdaki insanların camiye gelmeleri namaza iştirak etmeleri bizi çok mutlu ederdi. Ben, yeniden tüm camilerimizin çocuklarla ve gençlerle dolmasını, herkesin camilere gelmesini namazlarını cemaatle kılmalarını arzu ediyorum” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cami açılışı öncesi Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ı makamında ziyaret etti. Erbaş ziyaret sonunda Başkan Turan’a Kuran-ı Kerim hediye etti. Başkan Turan Başkan Erbaş’a ise ‘Kitabelerin Kitabı’nı hediye etti.

Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camii tarihçesi
1453 yılında Kazasker (Kadıasker) Mehmet Efendi tarafından yaptırılan ve 1766 yılındaki deprem sonucu yıkılan mescit aynı yıl Mustafa Ağa tarafından tekrar yaptırıldı. 1918 yılında çıkan bir yangında tamamen tahrip olan mescit, yeniden onarım gördü. Vatan Caddesi yapımı sırasında kaldırılan mescit, hayırsever vatandaşlar tarafından 1960 yılından sonra yeniden yapıldı. 1999 depreminde almış olduğu hasar ve genel statik durumundan dolayı 2013 yılında depreme dayanıksız raporu alarak, belediye tarafından yıkıldı.
Fatih Belediyesi tarafından geleneksel Osmanlı mimari izlerini taşıyarak tasarlanan cami, çevresindeki kamu yapılarının ve halkın ibadet ihtiyacına karşılık verebilecek büyüklükte ve konumda yapılması için planlandı. Hazırlanan projenin kurul onayının ardından Cami, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası gerçekleştirildi. Caminin avlusunda, mihrabında ve minberinde Marmara Mermeri kullanılırken, minberde ahşap bir vaaz kürsüsü ile ahşap müezzin kürsüsü yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yaptı

Hepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyorHepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyor
Batmanlı mimarlar yeni imar alanları istiyorBatmanlı mimarlar yeni imar alanları istiyor
Açık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladıAçık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak ve Bitlis'ten kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

Peş peşe kahreden haberler! Şehit ve yaralılar var

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

Tezgahın önünde buldu, 25 gündür sahibini arıyor

Diyarbakır’ın saklı cenneti: Taşköprü

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 'Mücahitleri' o günleri anlattı

O günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.