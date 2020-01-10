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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile başına düşen çocuk sayısı 2'ye düştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile başına düşen çocuk sayısı 2'ye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı 4’ler, 5’lerle ifade ediliyordu ama şimdi 2'lerde. Bunu 2'nin altına düşürmememiz lazım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Programları kapsamında Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret eden Erbaş, açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile başına düşen çocuk sayısının 2'nin altına indiği yönündeki araştırmasına değinen Erbaş, aile yapısının sağlam olması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi. 2019 yılının Mevlid-i Nebi Haftası'da 'Peygamberimiz ve aile' konusunu seçmelerinin en önemli nedeninin de bu olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Hem neslimizi gençliğimizi daha dinamik, daha verimli, daha inançlı, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olarak yetiştirmeye çalışmak, hem de bu konuda özellikle nikah, evlilik, aile yapısını sağlam tutmak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve hepsinden de önemlisi evliliği gençlerimizde teşvik etmek, çocuk sayısını artırmak gibi bütün bu konularda farkındalık oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

'2 ÇOCUĞUN ALTINA DÜŞÜLMEMESİ LAZIM'

Erbaş, geçmişte aile başına düşen çocuk sayısının 4- 5 olduğunu ancak şimdi ortalama 2 olduğuna dikkat çekerek, "Bizim geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı 4'ler, 5'lerle ifade ediliyordu ama şimdi 2'lerde. Bunu 2'nin altına düşürmememiz lazım. 2'nin üzerinde, 3- 4 gibi geliştirerek, nüfus yapımızı hem sağlam, hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda toplumumuzun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmamız lazım. Çünkü aile toplumumuzun bel kemiği. Aile sağlam olursa hem sayısal hem de nitelik olarak sağlam olursa biz toplum olarak sağlam bir yapıya sahip oluruz. Millet ve devlet olarak vatanımız, birliğimiz ve beraberliğimiz noktasında da her zaman iyi bir noktada oluruz" dedi.

Prof. Dr. Erbaş, ziyaretin ardından Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Bilgiden Bilince' konulu konferansa katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Prof. Dr. Ali Erbaş’ın rektörlük önünde karşılanması

-Rektörlük makamından ziyaret görüntüsü

- Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açıklaması

Süre: 2.27 DK. Boyut: 276 MB.

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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