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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 19:41 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olur

Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 ilde Aile Danışmanlık ve Rehberlik merkezleri açtıklarını belirterek, "Ailelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olur. Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur. Çünkü toplum gökten inmiyor, fertlerden oluşuyor. İdeal bir toplumu oluşturmak için, ideal fertler yetiştirmemiz lazım" dedi.
Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Prof. Dr. Erbaş, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile bir süre görüştü. Erbaş daha sonra Selçuklu İlçe Müftülüğü'nün yeni binasının açılışına katıldı. Burada ki konuşmasında aile ve toplumun önemine değinen Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "81 ilde, 400 büyük ilçede, ADR yani Aile Danışmanlık ve Rehberlik bürolarını müftülüklerimiz kanalıyla açmış durumdayız. Ailelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü aile, milletimizin ve toplumumuzun en önemli kurumudur. Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olur. Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur. Çünkü toplum gökten inmiyor, fertlerden oluşuyor. İdeal bir toplumu oluşturmak için, ideal fertler yetiştirmemiz lazım. Bunun yolu da Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, okullar, eğitim, talim, terbiye. Hep birlikte el ele vererek ideal bir topluma ulaşmak zorundayız" dedi. Selçuklu İlçe Müftülüğü yeni binasının açılışını gerçekleştiren Başkan Erbaş, daha sonra Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilecek iftar yemeğine katıldı. Erbaş, Selimiye Camii'nde de teravih namazını kıldıracak.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olurDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olurDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olurDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olur

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