HABER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 ilde Aile Danışmanlık ve Rehberlik merkezleri açtıklarını belirterek, "Ailelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olur. Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur. Çünkü toplum gökten inmiyor, fertlerden oluşuyor. İdeal bir toplumu oluşturmak için, ideal fertler yetiştirmemiz lazım" dedi.

Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Prof. Dr. Erbaş, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile bir süre görüştü. Erbaş daha sonra Selçuklu İlçe Müftülüğü'nün yeni binasının açılışına katıldı. Burada ki konuşmasında aile ve toplumun önemine değinen Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "81 ilde, 400 büyük ilçede, ADR yani Aile Danışmanlık ve Rehberlik bürolarını müftülüklerimiz kanalıyla açmış durumdayız. Ailelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü aile, milletimizin ve toplumumuzun en önemli kurumudur. Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olur. Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur. Çünkü toplum gökten inmiyor, fertlerden oluşuyor. İdeal bir toplumu oluşturmak için, ideal fertler yetiştirmemiz lazım. Bunun yolu da Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, okullar, eğitim, talim, terbiye. Hep birlikte el ele vererek ideal bir topluma ulaşmak zorundayız" dedi. Selçuklu İlçe Müftülüğü yeni binasının açılışını gerçekleştiren Başkan Erbaş, daha sonra Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilecek iftar yemeğine katıldı. Erbaş, Selimiye Camii'nde de teravih namazını kıldıracak.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da iftar programına katıldıTBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da iftar programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Ramazan eğlenceleri teravihleri engellemesin”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Ramazan eğlenceleri teravihleri engellemesin”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.