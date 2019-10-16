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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arjantin Büyükelçisi’ni kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 21:24 | Son Güncelleme

Arjantin’in Ankara Büyükelçisi Jorge A.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arjantin Büyükelçisi’ni kabul etti

Arjantin’in Ankara Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro’yu kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı’nın teröristlere yönelik yapıldığını ifade ederek, “Her ülkeyi bu noktada yanımızda görmek, onların desteğini almayı arzu ederiz. Dolayısıyla Arjantin’in bu konudaki yaklaşımı bizim için çok değerlidir, çok önemlidir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arjantin’in Ankara Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro’yu makamında kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükelçi Jorge A. Mastropietro’ya teşekkür etti. Arjantin’de yaşayan Türk vatandaşlarına ve Müslümanlara yönelik yapılacak faaliyetlerde Türkiye ile işbirliği yapmanın önemine değinen Erbaş, “Her zaman bu noktada işbirliği yapmaya hazırız. Bizim üzerimize düşen, Türkiye olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapacağımız faaliyetler noktasında her zaman işbirliğine açığız” dedi.
İslam’ın insanların renklerini, ırklarını, statülerini bir üstünlük saymadığını, üstünlüğü sadece Allah’a kullukta gördüğünü hatırlatan Erbaş, “Bu ilkelere bugün dünyanın ihtiyacı var. Birlikte yaşama tecrübesinden oluşan o ilkelerin bütün insanlık tarafından benimsenmesi ve bu barışın bütün dünya insanları tarafından bir şekilde yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu açıdan ülkeler olarak birbirimize her zaman yardımcı olmak, destek olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili konuşan Erbaş, “40 yıldır sınırlarımızın içerisinde problem yaşadığımız terör örgütleri artık hemen sınırımızın ötesinde örgütlendikleri için onlarla da mücadele etmek durumunda kaldık ve şu anda o terör örgütlerine yönelik harekat yapıyoruz. Tabii ki her ülkeyi bu noktada yanımızda görmek, onların desteğini almayı arzu ederiz. Dolayısıyla Arjantin’in bu konudaki yaklaşımı bizim için çok değerlidir, çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
Arjantin’in Ankara Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Arjantin’in dini ve sosyal yapısıyla alakalı olarak Başkan Erbaş’a bilgiler veren konuk büyükelçi, ülkesinin de Türkiye gibi göçmenlere kapılarını açtığını, insanlarının sıcakkanlılığı ve göçmenlerle iç içe huzur içerisinde yaşaması hususunda Arjantin’in de Türkiye’ye benzediğini söyledi.
Terör konusunda Arjantin’in de geçmişte sorunlar yaşadığını kaydeden konuk Büyükelçi, “Arjantin’in teröre karşı olduğunu, terörle mücadele etmeye her zaman hazır olduğunu belirtmek isterim” dedi.
Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arjantin Büyükelçisi’ni kabul etti

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