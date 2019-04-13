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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya’daki temasları kapsamında Redfern Camii, Erskineville Camii ve Auburn Gelibolu Camii’ni ziyaret etti.
Bir dizi programa katılmak üzere Avustralya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Redfern Camii, Erskineville Camii ve Auburn Gelibolu Camii’ni ziyaret ederek Sidney’de bulunan Müslüman sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığının 106 noktada hizmet kurumları var. Yurt dışında 2 bini aşkın camide Diyanet İşlerine Başkanlığına bağlı görevlilerimiz var” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’den geldiğimizi gördüklerinde, mutlu oluyorlar”
Türkiye Diyanet Vakfı’nın geçen yıl Kurban Bayramı’nda 145 ülkeye ulaştıklarını belirten Erbaş, “Gittiğimiz yerlerde Türkiye’den geldiğimizi gördüklerinde, mutlu oluyorlar. O insanların gözlerindeki, yüzlerindeki o memnuniyet, göz yaşartıcı bir durum” dedi.

“En büyük düşman, tefrika ve fitnedir”
Peygamber Efendimizin “Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız” buyurduğunu hatırlatan Erbaş, “Bizim özümüzde birlik ve beraberlik var. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Sevgi olmadan, saygı olmadan birlik ve beraberlik olabilir mi? En büyük düşman, tefrika ve fitnedir. Tefrika ve fitneyi aramıza sokmayacağız. Düşüncelerimiz, anlayışlarımız farklı olabilir ama bizi tek noktada birleştiren çok önemli bir dayanak var, o da hepimizin başının tacı Kur’an-ı Kerim ve Allah Rasulü Efendimizdir” şeklinde konuştu.

“Hep birlikte insanlık adına barış ortamlarını oluşturalım”
Müslüman’dan terörist olamayacağını ve Müslümanların da terör örgütü kurmayacağına dikkat çeken Erbaş, “Müslümanları birbirine düşürmek için birileri isimlerinin başına ‘İslamist’ kelimeler koyarak bir takım örgütler kuruyor. Yanlış bir din algısıyla insanları bu hale getiriyorlar. Hep birlikte insanlık adına barış ortamlarını oluşturalım” ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerinde Başkan Erbaş’a Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da eşlik etti.

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