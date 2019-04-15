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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Bir dizi program kapsamında Avustralya’ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Bir dizi program kapsamında Avustralya’ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Redfern Camii, Erskineville Camii ve Auburn Gelibolu Camii’ni ziyaret etti. Sidney’de bulunan Müslüman STK temsilcileriyle bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi program kapsamında Avustralya’ya gitti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı, Sidney Havalimanı’nda Türkiye Sidney Başkonsolosu Melih Karalar karşıladı. Karşılamanın ardından Başkan Erbaş ve beraberindeki heyet, Sidney Başkonsolosluğu’na geçti.
Başkan Erbaş daha sonra beraberindeki heyetle, Redfern Camii ve Erskineville Camii’ni ziyaret etti.
Auburn Gelibolu Camii’nde akşam namazını kıldıran Başkan Erbaş, namazdan sonra Sidney’de bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Erbaş burada yaptığı konuşmada, sadece Türkiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar için değil, dünyanın her bir köşesinde bulunan Müslümanlar için çalıştıklarını ifade ederek, “Diyanet İşleri Başkanlığının 106 noktada hizmet kurumları var. Yurt dışında 2 bini aşkın camide Diyanet İşlerine Başkanlığına bağlı görevlilerimiz var” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak geçen yıl Kurban Bayramı’nda 145 ülkeye ulaştıklarını dile getiren Başkan Erbaş, “Gittiğimiz yerlerde Türkiye’den geldiğimizi gördüklerinde, mutlu oluyorlar. O insanların gözlerindeki, yüzlerindeki o memnuniyet, göz yaşartıcı bir durum” diye konuştu.
Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin “Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız” buyurduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:
“Bizim özümüzde birlik ve beraberlik var. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Sevgi olmadan, saygı olmadan birlik ve beraberlik olabilir mi? En büyük düşman, tefrika ve fitnedir. Tefrika ve fitneyi aramıza sokmayacağız. Düşüncelerimiz, anlayışlarımız farklı olabilir ama bizi tek noktada birleştiren çok önemli bir dayanak var, o da hepimizin başının tacı Kur’an-ı Kerim ve Allah Resulü Efendimizdir.”
Müslüman’dan terörist olamayacağını ve Müslümanların da terör örgütü kurmayacağına dikkat çeken Başkan Erbaş, “Müslümanları birbirine düşürmek için birileri isimlerinin başına ‘İslamist’ kelimeler koyarak birtakım örgütler kuruyor. Yanlış bir din algısıyla insanları bu hale getiriyorlar. Hep birlikte insanlık adına barış ortamlarını oluşturalım” ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerinde Başkan Erbaş’a Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya’da
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