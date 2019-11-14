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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Azerbaycan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 11:58 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Dünya Dini Liderleri 2’nci Bakü Zirvesi’ne katıldı.
Dünya Dini Liderleri 2’nci Bakü Zirvesi’ne bu yıl dünyanın 5 kıtasındaki 70’ten fazla ülkeden din işlerinden sorumlu 25 başkan ve dini tarikatların başkanları dahil olmak üzere yaklaşık 10 uluslararası kuruluştan 500’e yakın üst düzey temsilci katılıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı zirvede, terörizm, saldırganlık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, antisemitizm ve Hristiyan fobisine karşı, kadın ve çocuk haklarının korunmasında ve gençlerin eğitiminde dini liderlerin, hükümet, bilim ve kamu insanlarının ortak faaliyetlerinin önemi üzerine tartışmalar yapılacak. Yarın sona erecek zirvede, zirvenin sonuçlara ilişkin Bakü Deklarasyonu kabul edilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bakü temasları kapsamında yarın Haydar Aliyev Camii’nde cuma namazı hutbe irad edecek. 16 Kasım’da ise Erbaş’ın katılımıyla Ejderbey Camii’nde öğle namazı ve mevlidi nebi programı gerçekleştirilecek.

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