Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Barışı birlikte sağlamalıyız”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu 51 Müslüman’ın şehit olduğu Yeni Zelanda Christchurch Belediye Başkanlığını ziyaretinde “Barışı birlikte sağlamalıyız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu 51 Müslümanın şehit olduğu Yeni Zelanda’nın Christchurch kentine gitti.Başkan Erbaş ve beraberindeki heyeti, havalimanında Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti Yeni Zelanda Büyükelçisi Ahmet Ergin’in havaalanında karşıladığı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yeni Zelanda temaslarına Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel’i ziyaretiyle başladı.

Başkan Erbaş, belediye ziyaretinde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, gerçekleştirilen cami saldırılarının insanlık adına çok üzüntü verici olduğunu belirtti.

Böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Erbaş, “Böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü sizlerle paylaşmak için buraya geldim” dedi.

“Birlikte yaşama tecrübesini her yerde, her toplumda en üst seviyede göstermeliyiz”

Yeni Zelanda Başbakanı, Christchurch Belediye Başkanı ve orada yaşayan insanların terör karşısında göstermiş oldukları tutum ve davranışların kendilerini memnun ettiğini kaydeden Başkan Erbaş, “Bu tutum, barış adına, geleceğimiz adına, bir daha bu tür olayların yaşanmasının önünde bir engel olması adına bütün dünyaya örnek olmuştur. Mesafeler uzak da olsa her birimiz bu dünyanın vatandaşıyız ve barışı birlikte sağlamamız gerekiyor. İnançlar, düşünceler, felsefeler farklı olabilir ama nihayet insan olma noktasında hepimiz aynıyız” diye konuştu.

Yeni Zelandalı idarecilerin ve vatandaşlarının birlikte barış içerisinde yaşama tecrübesini iyi bir şekilde sergilemiş olmalarının, terör saldırısının acılarını biraz olsun hafiflettiğini belirten Başkan Erbaş, “Birlikte yaşama tecrübesini her yerde, her toplumda en üst seviyede göstermek” gerektiğine vurgu yaptı.

“Hem teşekkür etmek hem vefat eden insanların yakınlarına başsağlığı dilemek, yaralıları ziyaret etmek, onlara geçmiş olsun dileklerimizi yerinde ulaştırmak için buradayız” diyen Başkan Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti;

“Bütün dinler bu tür olayları reddeder ve hiçbir din, hiçbir inanç terör olaylarını desteklemez, hep karşısında yer alır. Biz de Müslümanlar, İslam dininin bir mensubu olarak, bir insanın haksız yere öldürülmesinin bütün insanlığı öldürmüş gibi olduğuna inanıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de, ‘Bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi olur. Bir insanı kurtarmak da bütün insanları kurtarmak gibidir’ diye buyurulmaktadır" diye konuştu.

Türkiye ile Yeni Zelanda’nın ilişkilerinin tarihi bir geçmişi olduğunu söyleyen Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel ise Başkan Erbaş’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek Müslümanlara olan desteğinin bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi.

Christchurch şehrinin terör olaylarıyla değil, terörist saldırısı sonrasında gösterilen birlik ve beraberlik örnekliğiyle duyulmasını istediklerini belirten Belediye Başkanı Dalziel, Başkan Erbaş’la aynı düşünceleri paylaştığını, hiçbir dinin terör olaylarını destekleyemeyeceğini kaydetti.

Başkan Erbaş daha sonra, terör saldırıda yaralananların bulunduğu hastaları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaralılar arasında Türk vatandaşı olan Zeki Tüyan’ı da ziyaret eden Başkan Erbaş, Tüyan’ın ailesi ile bir araya geldi.

Başkan Erbaş’a Yeni Zelanda programında Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ile Sidney İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy eşlik ediyor.