Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman’da Berat Kandili programına katıldı

Mehmet Emin Terece Camii’ndeki programa AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Müftüsü Turgut Erhan, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve çok sayıda vatandaş katıldı. Berat Gecesinin öneminin anlatıldığı, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle ilahilerin okunduğu programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, minbere çıkarak Berat Kandil’i Gecesine ilişkin dua okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Sizleri Batman Mehmet Emin Terece Camii’nden selamlıyorum. Allah’ın selamı rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun. Geceniz mübarek olsun. Hep birlikte berata ulaşalım inşallah. Rabbim tövbelerimizi kabul eylesin günahlarımızı affeylesin inşallah. 3 aylara girdik elhamdülillah 3 ayları en güzel bir şekilde değerlendirmek ve Rabbimizin rızasını kazanmak için gayret ediyoruz. Şimdi Berat gecesini idrak ediyoruz.

Diliyoruz ki bu Berat gecesinde tövbelerimizle dualarımızla niyazlarımızla, yakarışımızla Rabbimizin rızasına ulaşırız. Umduklarımıza nail oluruz inşallah. Ramazan ayını 1 ay boyunca orucumuzla, teravihimizle, sahurlarımızla, iftarlarımızla, Kuran Kerim hatimlerimizle, hayrımızla, hasenatımızla, zekatımızla öyle güzel değerlendirmek nasip olsun ki beratımız bu şekilde gerçekleşmiş olsun.