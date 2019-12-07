HABER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:05 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minaresi kütüphane ve seyir terası olarak tasarlanan Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlim ve ahlak, marifet ve hikmet, edep ve muaşeretin insanlığa taşındığı camilerimizden biri olan Beykoz Karlıtepe Merkez Camii ve kütüphanesi, güzel bir eser olmuş. Çocuklarımızı, gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı camimize ve kütüphanesine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karlıtepe Merkez Camisi Vakfı Başkanı Hüseyin Kurt da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın camiyi ziyaretinden onur duyduklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanımız gerek camimizi, gerek minare içerisinde oluşturduğumuz kütüphanemizle ilgili çok olumlu görüş belirtti ve övgüyle bahsetti." dedi.

Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'nin kütüphane ve seyir terası olarak kullanılan minaresi, eşsiz İstanbul manzarası ile vatandaşlara hizmet veriyor.
Yapımı 2018'de tamamlanan, seyir terası şeklinde inşa edilen minare tasarımıyla dikkati çekiyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beykoz Karlıtepe Merkez Camisi'ni ziyaret etti

Bu da oldu! İneğe trafik cezası kesildiBu da oldu! İneğe trafik cezası kesildi
Bakan Selçuk’tan yeniden başkanlığa seçilen Türk-İş Başkanı Atalay’a tebrikBakan Selçuk’tan yeniden başkanlığa seçilen Türk-İş Başkanı Atalay’a tebrik
Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen yakalandıBalıkesir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hüseyin kurt İstanbul manzaralı minareli kütüphane

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye ikiye bölündü

Büyük ikramiye ikiye bölündü

Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert tepki

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de art arda depremler!

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Katilin babası da katil çıktı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.