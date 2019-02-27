Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bir arada yaşama ahlakına halel getiren tefrika faaliyetlerine karşı uyanık olmalıyız”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İlahiyata Hazırlık Projesi Kapanış Programı”nda yaptığı konuşmada, “Bir arada yaşama ahlakına halel getiren ırk, din, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden tefrika faaliyetlerine karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ÖNDER İmam Hatipler Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “İlahiyata Hazırlık Projesi Kapanış Programı”na katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, “Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir” ifadesini kullanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur’an kursları, gençlik merkezleri, KYK çalışmaları, sosyal ve kültürel din hizmeti faaliyetleriyle bütün gençlere ulaşmanın ve onlarla tanışmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

“İslam’ın ilkeleri sizin elinizle dünyanın her yerine ulaşmalıdır”

Başkan Erbaş, öğrencilere, “İnancınızı sahih bilgiler üzerine bina edin” tavsiyesinde bulunarak, “İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleri sizin elinizle ve gayretlerinizle dünyanın her yerine ulaşmalıdır” dedi.

Okumanın ve farklı alanlarda da bilgi sahibi olmanın önemine işaret eden Başkan Erbaş, “Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir. İslam medeniyeti bir bilgi ve bilim medeniyetidir. Okumayı, anlamayı, aklını kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bu inanç ve azimle Müslüman âlimler, 7. yüzyıldan Rönesans’a kadar 7 asır boyunca ilmin bütün alanlarında insanlığın inkişafına öncülük etmişlerdir” diye konuştu.

Başkan Erbaş, bilgiyi ihmal eden ülkelerin geri kaldığına, kavga, fitne ve işgal kıskacında zor süreçler yaşadıklarına dikkat çekti.

Öğrencilere, son iki asırda dünyada yaşanan gelişmeleri, Müslümanların birlik ve beraberliklerini zedeleyen durumları öğrenmelerini söyleyen Başkan Erbaş, “Bir arada yaşama ahlakına halel getiren ırk, din, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden tefrika faaliyetlerine karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız” uyarısında bulundu.