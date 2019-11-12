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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:37 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Telefonuna değil, eşinin yüzüne bak” kısa filmi eleştirileri için “Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var” dedi.
Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle Adıyaman’da katıldığı “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gündemde olan “Telefonuna değil, eşinin yüzüne bak” adlı kısa filmle ilgili eleştirileri cevapladı.
Dünyada aile bağları en güçlü toplumun ülkemiz olduğunu konuşmasında vurgulayan Ali Erbaş, “Dünyevileşme arttıkça aile bağları da kopuyor. Her şeye rağmen Dünya’da aile bağları en güçlü olan toplum hangi toplum diye sorarlarsa ‘bizim toplumumuz’ diyebilirsiniz. Ama bunu korumamız lazım. Bakınız, bir milleti ortadan kaldırmak için silahlar üretirsiniz, tanklar toplar yaparsınız, uçaklar yaparsınız. Bizim milletimiz gibi, ordumuz gibi, güvenlik güçlerimiz gibi iman dolu insanlarımız olursa, ne yaparsanız yapınız o milleti yıkamazsınız. İşte yıkamıyorlar. Her taraftan saldırıyorlar. Terör örgütleri kurduruyor, terör örgütlerini başımıza bela ediyorlar ama biz daha da güçleniyoruz. Daha da güçleneceğiz inşallah. Düşmanın tankından topundan, yeni gelişmiş silahından daha tehlikeli bir silahı var. O silah fitnedir, tefrikadır, ahlaksızlıktır, aileyi ortadan kaldırmak için yaptıkları sinsi planlardır. Bu silahlar işte o silahlardan daha tehlikelidir. Ne olur uyanık olalım, ailemize sahip çıkalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım, Gençlerimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

“Bizim anlayışımız dışındaki bazı kesimler aile bağlarını kopartmaya çalışıyor”
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kısa filmler ile ilgili eleştirileri cevaplayan Erbaş, “Biraz önce seyrettiğiniz kısa filmler var. Bir hanım kardeşimiz eşine bir çay getiriyor. Onun kendisiyle ilgilenmediğinden yakınıyor. Farkındalık uyandırmak için, eşler birbirine daha sıcak davransınlar, daha yakın olsunlar, aile olsunlar, aile olduklarını göstersinler diye böyle bir kısa film yaptık. Bir dakika bile değil. Buna bile tahammül edemeyen kesimler var biliyor musunuz? Önerge veriyor meclise, ‘böyle bir şey olur mu?’ diye. Böyle bir şey niye olmasın. Bizim geleneğimizde, bizim medeniyetimizde eşler birbirine hizmet etmeyecek mi? Kadın kocasına bir çay getirmiş, bir kek getirmiş buna tahammül edemiyorlar. Getirmeyecekmiş efendim. Öyle şey olur mu? Bizim medeniyetimizde kadın görevini yapacak, erkek görevini yapacak. Dolayısıyla aile bağları işte bu şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Bizim bu anlayışımızın dışında olan kesimler sürekli bir şeyler pompalamaya çalışıyor. Bağlarımızı zayıflatmaya çalışıyor. Kötülükleri arttırmaya çalışıyor. O açıdan ne olur çocuklarımıza sahip çıkalım, gençlerimize sahip çıkalım” şeklinde konuştu.
Konferansta Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Müftüsü Mehmet Taşcı selamlama konuşması yaparken, programın açılışında Kuran’ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Program sonunda ise engellilere 15 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

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