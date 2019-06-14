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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’a geldi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’a giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı Sofya Havalimanı’nda Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ve Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Genç karşıladı. Karşılamanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğine geçen Başkan Erbaş, burada Büyükelçi Ulusoy ile görüştü.
Bulgaristan programı kapsamında Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş’le görüşecek olan Başkan Erbaş, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nü ziyaret edecek.
Sonrasında, Banyabaşı Camii’nde hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracak olan Erbaş, soydaş STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle de bir araya gelecek. Erbaş, program kapsamında Hasköy Eski Camii’nin resmi açılışını da gerçekleştirecek.

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