Bursa Ulucamii’nde cumu hutbesi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çevre ve israfa dikkat çekti.

Cuma namazı öncesi vatandaşlarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ayak üstü sohbet etti. Vatandaşların ilgi gösterdiği Prof. Dr. Ali Erbaş, irad ettiği hutbede şu cümlelere yer verdi:

"İbretle baktığımızda görürüz ki, küçük bir karıncadan, yörüngesinde akıp giden devasa gezegenlere kadar etrafımızdaki bütün varlıklar Cenâb-ı Hakk’ın eseridir. Rabbimiz, eşsiz gücü ve benzersiz sanatıyla kâinatta bin bir çeşit canlı yaratmıştır. Bunların her biri bir nimettir ve her nimet emanettir. Çevremize karşı olan sorumluluğumuz, Rabbimizin eserine ve mülküne olan saygımızın gereğidir. Allah’ın koyduğu kanunlara aykırı davranarak tabiata zarar vermek ise, Cenâb-ı Hakk’a karşı sorumluluğumuzu ihmal etmek, yerine getirmemek demektir. ’Birinizin elinde bir fidan varken kıyamet kopuyor olsa bile derhâl onu diksin’ buyuran sevgili Peygamberimizi rehber edinmeliyiz. Ancak bir taraftan tonlarca ekmeğin çöpe atıldığı, diğer taraftan açlık sebebiyle birçok insanın hayatını kaybettiği acı bir çağı yaşıyoruz. Ne yazıktır ki günümüzde dünyevî hırslarının esiri olan insanoğlu, çevresiyle dostça, âdil ve insaflı bir ilişki kuramadı. Bütün canlılara nefes kaynağı olan ormanları yaktı, karnımızı doyurduğumuz toprakları çölleştirdi, suya kandığımız nehirleri kirletti."

Geri dönüşüm imkânı olan atıkların umursamaz bir tavırla çöp tenekelerine atılmasına ne kadar daha göz yumulacağını soran Ali Erbaş, "Medeniyetimizde bir ekmek kırıntısının dahi yere atılması hoş karşılanmazken, tonlarca gıdanın çöpe atılmasına daha ne kadar rıza göstereceğiz? Oysa çevremize sevgi ve şefkatle davrandığımız ölçüde bizler de huzur ve sağlık içinde yaşayacağız. Aksi halde zarar görecek olan sadece tabiat değil, bizatihi bizler olacağız, insanlık olacak. Bizler, engin bir merhamet sahibi olan Allah’ın yeryüzündeki halifeleriyiz. Halife olmak, sorumluluğun adıdır; yeryüzünün efendisi değil, hizmetçisi, koruyucusu olmaktır. Halife olmak, yeryüzünü Allah’ın rızasına uygun bir şekilde kullanmaktır. İfsâd etmemek, zarar vermemektir. O halde, yaratan ve yöneten Rabbimizin bizlere emaneti olan çevremize karşı duyarlı olalım. Gün gelip emanetin sahibi olan Rabbimize hesap vereceğimizi aklımızdan bir ân çıkarmayalım. Yeryüzünün sadece insanların değil, bütün canlıların hayat alanı olduğunu bilerek yaşayalım" dedi.

Hutbenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ulucami’yi dolduran binlerce vatandaşa cuma namazını kıldırdı.