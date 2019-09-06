Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklar ve gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımızı Kur'an'a uygun bir hayata sahip olacak özellikte yetiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Altındağ İlçe Müftülüğünce Hacıbayram Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması"nda gençler ve çocuklarla bir araya geldi.

Sabah namazını kıldırdıktan sonra bir konuşma yapan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünde insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için gönderildiğini ifade ederek, "Daha iyi Müslüman olabilmemiz, yaratılış halimizi, o güzelliğimizi, ahsen-i takvim özelliğimizi devam ettirebilmemiz için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin emirleri ve nehiyleri var. Emirlerini yerine getirmemiz, nehiylerinden, yasaklarından da uzak durmamız gerekiyor. İşte bunun için çocuklarımızı, gençlerimizi Kur'an'a uygun bir hayata sahip olacak özellikte yetiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Camiye çocuklarıyla gelen aileleri tebrik eden Erbaş, ailelerin çocuklarıyla gençlerle kol kola camilere gitmelerinin, onlarla namazda birlikte saf tutmalarının güzel bir manzara olduğunu kaydetti.