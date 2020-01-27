Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremzedeleri ziyaret etti:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle camilerin ihtiyaç olduğu müddetçe sürekli açık olacağını ve ihtiyaç sahiplerinin burada kalabileceklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Erbaş Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarını ve camilerde kalan vatandaşları ziyaret etti.

Erbaş, Yeşil Cami ve Hacı Mustafa Şahin Camisi'nde bulunan taziye evlerine giderek depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu. Erbaş, yaşanan afetin ardından tüm ülkeden deprem bölgesine yardım eli uzatıldığını belirterek, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk günden itibaren olay yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 bin kişilik mobil mutfağımızla depremzedelerimize destek oluyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini bu depremde yaşıyoruz. Millet olarak bu felaketi birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

- Camiler sürekli açık olacak

Hacı Fetih Camisi'nde kalan vatandaşlarla sohbet eden Erbaş, depremin hemen ardından uygun camilerin konaklama için hizmete açıldığını hatırlatarak, camilerin ihtiyaç olduğu sürece açık olacağını ve ihtiyaç sahiplerinin buralarda kalabileceklerini bildirdi.

Erbaş, cami içerisinde yer alan taziye bölümünde de depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına taziyede bulundu. Burada, depremde vefat eden vatandaşlar için dua eden Erbaş, yaralanan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

