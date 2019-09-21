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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlisinin evine misafir oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında Vali Ali İhsan Su ve İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi ile birlikte Mersin’de görev yapan din görevlilerini temsilen Yenipazar Camii İmam Hatibi Ahmet Buğutekin’i evinde ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında bulunduğu Mersin’de, bölgede görev yapan din görevlilerini temsilen, Yenipazar Camii İmam Hatibi Ahmet Buğutekin’i evinde ziyaret etti. Erbaş, Buğutekin’in Akdeniz ilçesinde bulunan evine Vali Ali İhsan Su ve İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi ile birlikte gitti.
İl Müftüsü Kondi, Buğtekin’in engelli koordinatörü olduğunu belirterek, camide gençlere ve çocuklara yönelik de önemli çalışmalar yaptığını, örgün eğitimde okuyan 40 gence yatsı namazlarından sonra Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi verdiğini söyledi.
Buğtekin’i tebrik eden Erbaş, “Cenab-ı Hak çalışmalarında muvaffakiyetler nasip eylesin. İmamlarımızın böyle olmasını istiyoruz. Çünkü imam rehberdir. Bulunduğu mahalleye her alanda rehberlik etmesi, çocuklarıyla, gençleriyle ilgilenmesi gerekiyor. Bunu yapmış olmanız aynı zamanda örneklik teşkil ediyor” dedi. Başkan Erbaş, din görevlisinin bulunduğu mahallenin, şehrin insanlarına İslam’ın güzelliklerini yaşaması noktasında rehberlik etmesi gerektiğini ifade ederek, “Peygamberimiz nasıl Yesrib’i Kur’an-ı nuruyla nurlandırarak Medine haline getirdiyse, biz de mahallelerimizi Kur’an’ın nuruyla nurlandıracağız. Peygamber Efendimizin sünnetini herkese anlatarak bu vazifeyi en güzel bir şekilde yerine getireceğiz” diye konuştu. Hazreti Peygamberin, “Size iki şey bırakıyorum, onlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah’ın kitabı ve peygamberin sünneti” hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, “İmamlarımızın en önemli vazifelerinden biri, Kitap ve sünnete bağlı kalmak ve çocukların gençlerin bu ilkelere göre yetişmelerini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.
Yenipazar Camii İmam Hatibi Ahmet Buğutekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erbaş’a yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erbaş, Buğtekin’e sarık ve cübbe hediye etti.

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