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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİTİB Köln Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldırdı

24.04.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİTİB Köln Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın Köln şehrinde bulunan DİTİB Köln Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, teravih namazı sonrası yaptığı konuşmada, gurbetçi vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Erbaş, ramazan ayında oruç tutmak isteyen ancak sağlık sebepleri nedeniyle tutamayanlar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde, 'Şu beş şey başınıza gelmeden onların kıymetini biliniz, hastalık gelmeden sağlığın, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, fakirlik gelmeden zenginliğin, ölüm gelmeden hayatın kıymetini biliniz.' buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam, kıyamete kadar eskimeyecek cümlelerle bütün insanlığı aydınlatıyor."

- "Akrabalarımıza ve komşularımıza karşı uyarıcılık vazifemizi yapalım"

Hazreti Muhammed'in insanlara karşı uyarıcılık ve davet görevini yerine getirdiğini anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Çocuğumuza, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, komşumuza uyarıcılık vazifemizi yapacağız ve onları davet edeceğiz. Öyle bir Müslüman olacağız ki yine Peygamber Efendimizin tanımına uygun, 'Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir.' Tıpkı Muhammed-ül Emin gibi."

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