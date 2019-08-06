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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Mekke Hastanesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 19:26 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke şehrindeki Diyanet Hastanesini ziyaret ederek, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke şehrindeki Diyanet Hastanesini ziyaret ederek, hastane yetkililerinden bilgi aldı. Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Erbaş, hastalara gül hediye ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke şehrindeki Diyanet Hastanesini ziyaret etti. Hastanede tedavi gören hastalarla bir araya gelen Erbaş, hastaların durumları hakkında bilgi aldı. Erbaş’ın ziyareti sırasında Başhekim Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın ve Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Kemal Uludağ, hastane ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Uludağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin 500 kişiden oluştuğunu kaydederek, “Bu ekibin 60 kadarı idari personel, diğeri tamamıyla sağlık personeli. 1 Temmuz itibarıyla Medine-i Münevvere’ye geldik. Oradaki hastanemizi hizmete sunduktan sonra 7-8 Temmuz’da Mekke Hastanemizi hizmete açmış olduk” dedi. Hastanede özenle seçilmiş çok iyi bir kadro olduğunun altını çizerek, “Mekke Hastanemiz burada merkez ve 14 sağlık ocağı ve 2 tane gezici ekiple bütün Türk hacılarına, şirketler ve çantalarla gelenler dâhil hizmet sunuyor” ifadesini kullandı.

Arafat’ta sahra hastanesi
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın ambulans hizmetinin de olduğu 120 yataklı Mekke Hastanesi hakkında bilgiler paylaştı. Dr. Yalçın, hastanede geniş yelpazede hizmetlerin olduğunu kaydederek, “Poliklinik hizmetlerimizi uzmanlar düzeyinde yapıyoruz. 16 tane uzmanlık alanımız var ve 60 tane uzmanımız var. Polikliniklerimizde laboratuvar, röntgen, ultrason, ekomuz var” diye konuştu. Arafat’a da sahra hastanesi kurulduğunu kaydeden Yalçın, “Hastanemizdeki hastaları Arafat’a taşıyoruz. Orada Arafat vakfelerinden sonra tekrar hastaneye aynı şekilde taşıyoruz” dedi. Hastanede günde 5 bin 500 hastaya bakıldığını söyleyen Yalçın, bir ay içinde 67 bin kişinin hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan basın toplantısının ardından hastaları ziyaret eden Erbaş, yatakta tedavi gören hastaları ziyaret etti. Erbaş, hastalara gül hediye ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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