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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:41 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir."


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