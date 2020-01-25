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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir."


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