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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: En az 20 milyon kadarı kulaktan dolma dini bilgiler alıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 07:46 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşların dini bilgiyi nereden aldıklarına yönelik bir araştırma yaptırdıklarını belirterek, "Kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanlardan nereden baksanız en az 20 milyon kadarı kulaktan dolma dini bilgiler alıyor" dedi.

Mardin'e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Prof.Dr. Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve bölge müftüleriyle birlikte Vali Mustafa Yaman ile bir süre görüştü. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak merkezden, mezraya kadar herkesle buluşmak, dertleşmek, paylaşmak, hizmetleri daha iyiye götürme müzakeresi yapmak ve milletle daha iç içe olmak için bütün şehirlerde buluşmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 20'ye yakın şehri ziyaret ettiklerini belirten Prof. Dr. Erbaş, "Din, diyanet milletimizin çimentosudur. Hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan, gençlerimizi özellikle çocuklarımızı kucaklayarak, onları geleceğe daha nitelikli bir şekilde nasıl hazırlayabiliriz, bunun derdindeyiz" diye konuştu.

Valilik ziyaretinden sonra İl Müftülüğü'nde üniversiteli gençlerle buluşan Erbaş, kapıda kendisini Türk bayrakları ile karşılayan 4-6 yaş arası Kuran kursu öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.

Gençlere hitap eden Erbaş, "Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en önemli işimiz bilgiyi, doğru bilgiyi, sağlıklı bilgiyi insanımıza milletimize ulaştırmaktır. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin en önemlisi budur diye düşünüyorum. Çünkü Kuran ilk inen ayetleri ile bunu bize anlatıyor. 'Oku, rabbinin adı ile oku.' İlk gelen ayetlere baktığımızda orada okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten, bilgiden, kalemden bahsediyor. Bu ne demektir? İslam ümmettin çocuklarının elinden kalem ve kitap eksik olmayacaktır demektir" dedi.

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"20 MİLYON KİŞİ KULAKTAN DOLMA DİNİ BİLGİLER ALIYOR"

Vatandaşların dini bilgiyi nereden aldıklarına yönelik bir araştırma yaptırdıklarını anlatan Erbaş, 20 milyon kişinin dini bilgileri kulaktan dolma öğrendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yapılan araştırmalar önümüzde sokaktaki vatandaşlara sorulduğunda temel dini bilgilerinizi nerden aldınız diye sorulduğunda yüzde 5’ten, şimdi yüzde 15’lere çıktı. İmam Hatip Liseleri ve ilahiyat fakültelerinden yani örgün din, dini yetimi ile din eğitimi alanların oranı şu an yüzde 15’te. Peki bu kalan yüzde 85 din eğitimini nerden alıyor? Bunun da yüzde 50’si kadarı yaz Kuran kurslarından. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerde yaz tatilinde verdiği iki aylık programlardan ilki dersleri alıyor. O yüzde 85’in geriye kalan diğer yüzde 50’si ise temel dini bilgileri nerden alıyor? Kulaktan duyma bilgilerle alıyor. Araştırma önümüzde. Bu az bir rakam değildir. Yani nereden baksanız bu rakam 20 milyonu aşan bir nüfustur. İçinde gayrimüslimleri saymıyoruz ya da kendisini Müslüman olarak tanımlamayan kişileri koymuyoruz bunun içerisine. Zaten onlar için de böyle bir şeye gerek yok. Ama kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanlardan nereden baksanız en az 20 milyon kadarı kulaktan dolma dini bilgiler alıyor. Gerçekten bizi sıkıntıya sokan bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, medreseler ve İmam Hatip Liseleri olarak doğru dini bilgilerle insanları donatmazsak, yaşadığımız olayları görüyorsunuz. O doğru dini bilgiyi bizim insanımızda ulaştırmamız gerek. Bunun için elbirliğiyle çalışacağız, bu etkinlikleri de programları da çoğaltacağız, işbirliğimiz artacak."

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'PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDEKİ CEHALETİN TÜRLERİ BUGÜN DE VAR'

Hz. Muhammed dönemindeki cehaletin devam ettiğine dikkat çeken Erbaş, "Peygamberimiz döneminde Mekke’deki cahiliye adetlerini bir gözünüzün önüne getiriniz. Aynı cehaletin farklı türleri bugün de var. Cehaletin o zamanda hangi türleri varsa bugün de aynı türleri var. Onları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Nasıl bunları ortadan kaldıracağız? Kuranla ilimle, dini bilgilerle, anlatmakla, sohbetle birbirimizle bilgi paylaşarak ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

POLİSLERLE BİRLİKTE NAMAZ KILIP, ŞÜKÜR DUASI YAPTI

Gençlerle buluşmanın ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Hareket Şubesi'ni ziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte emniyetin bahçesindeki mescitte polislerle birlikte yatsı namazını kıldı. Namaz sonrasında terör örgütüne verdikleri mücadeleden dolayı Şükür Duası'nı okuyan Erbaş, camide özel harekat polisleri ile bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Diyanetten alacaksak yandıkk. Senin imamların paradan başka bisey bilmezler efendi. bir ay paralarinı yatırma namazı başta onlar terkeder. sen ne anlatıyorsun. geç bunları.
20 milyon kişi hala dini öğrenenmemişse Diyanet İşleri ne yapar??? O kadar imam o kadar camii ne diye var???? demek oluyor ki imamlar yetersiz ve bu da demek oluyor ki Diyanet yetersizz.....
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