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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl kutsal topraklarda bulunan en yaşlı hacı adayı olan 105 yaşındaki Fikriye Çam ile bir araya geldi.
Kutsal topraklara gelen hacı adayları ibadetlerine devam ediyor. Kutsal topraklarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bugün düzenlediği bilgi toplantısında hacı adayları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Erbaş, Darul Hadi Otel’de düzenlediği basın toplantısının ardından en yaşlı hacı adayı Fikriye Çam ile bir araya geldi. Erbaş, nüfus kayıtlarında 1 Temmuz 1922 doğumlu görünen ancak gerçek yaşı 105 olan Fikriye Çam ile dakikalarca sohbet etti. Erbaş, Mersin’den kutsal topraklara gelen Çam ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada

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