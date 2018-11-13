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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir 

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu söyleyerek, "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kayıtlı istihdamın desteklenmesi' projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı"na katıldı. Toplantıya ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile diyanet çalışanları da katıldı.
Toplantıda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım. Kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar vermek kul hakkını ihlal etmektir. Buna toplum, millet, insanlık olarak dikkat etmeliyiz. Bir diğeri en açık şekliyle emeğin gasp edilmesi kul hakkını ihlaldir. Hiç kimse kimsenin emeğini gasp etmeyecek. Kuranı Kerim'de bu konuya çeşitli ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik vasıtaların ortadan kaldırılması için mücadele teşvik edilmektedir. Çünkü arada bir kul hakkı vardır. Dünya esasında bugün bunun ızdırabını yaşamaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlıkla mücadele etmekte, yarısı da toklukla mücadele etmektedir."

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