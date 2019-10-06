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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fidan dikti

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri kapsamında Ankara Çankaya'daki Abdülkerim Kuzu Camii'nde fidan dikti.
Dinayet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın bugün başlattığı fidan dikme etkinliği için Abdülkerim Kuzu Camii'nin cemaati ile sabah namazında bir araya geldi. Namaz sonrasında cemaate seslenen Erbaş, 'Cami ve Hayat' sloganıyla birçok camide sabah namazının ardından cemaat ve din görevlilerinin, birlikte fidan diktiğini söyledi. Erbaş, "Ağaca ve yeşile bu kadar önem veren bir dinin mensuplarıyız. İşte bu farkındalığı oluşturmak için bugün bütün ülkemizde hocalarımız cemaatleri ile birlikte uygun yerlere fidan dikecekler" dedi. Erbaş, konuşmasının ardından cemaat ile fidan dikti. Etkinlik kapsamında, ülke genelindeki 90 bin camide fidan dikildiği öğrenildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fidan diktiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, fidan diktiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, fidan diktiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, fidan dikti

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