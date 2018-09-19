Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gazilerle görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Derneği üyesi gazileri kabulünde, "Milletimizin yüreğinde kahramanlık destanı yazmak hep oldu, ilelebet de devam edecektir inşallah. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, 15 Temmuz Derneği üyesi gazilerle makamında bir araya geldi.

Gaziler Günü'nü tebrik eden Ali Erbaş, "Gaziler Gününüz hayırlı olsun, mübarek olsun. Rabb'im bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Erbaş, gaziliğin önemini belirterek, "Milletimizin yüreğinde kahramanlık destanı yazmak hep oldu, ilelebet de devam edecektir inşallah. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor." şeklinde değerlendirme yaptı.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın konusunu "Peygamber Efendimiz ve Gençlik" olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Erbaş, gençlere, şehitlik ve gaziliğin ne kadar önemli bir şeref olduğunu anlatmaya çalıştıklarını bildirdi.