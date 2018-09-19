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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gazilerle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Milletimizin yüreğinde kahramanlık destanı yazmak hep oldu, ilelebet de devam edecektir inşallah. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Derneği üyesi gazileri kabulünde, "Milletimizin yüreğinde kahramanlık destanı yazmak hep oldu, ilelebet de devam edecektir inşallah. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, 15 Temmuz Derneği üyesi gazilerle makamında bir araya geldi.

Gaziler Günü'nü tebrik eden Ali Erbaş, "Gaziler Gününüz hayırlı olsun, mübarek olsun. Rabb'im bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Erbaş, gaziliğin önemini belirterek, "Milletimizin yüreğinde kahramanlık destanı yazmak hep oldu, ilelebet de devam edecektir inşallah. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor." şeklinde değerlendirme yaptı.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın konusunu "Peygamber Efendimiz ve Gençlik" olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Erbaş, gençlere, şehitlik ve gaziliğin ne kadar önemli bir şeref olduğunu anlatmaya çalıştıklarını bildirdi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş’a teşekkür etti.
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- İş birliği protokolü imzalandı

Kabulün ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik imza koydu.

Protokol çerçevesinde, ortak hizmet projeleri hazırlanacak. Gaziler, gazi ve şehit yakınlarına bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişimine yönelik destek verilecek. Sosyal, kültürel ve sportif nitelikte eğitici ve motive edici faaliyetlerde bulunulacak. Seminerler, konferanslar ve organizasyonlar düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da protokol kapsamında, yurt içi ve yurt dışında gaziler, gazi ve şehit yakınları için gerçekleştirilecek olan organizasyonlarda personel desteği verecek.

Programa, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Ramazan Muslu ve Selim Argun da katıldı.

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