Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gençlerle buluştu

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), insan yetiştirmek için gerekli imkan ve mekanı sağlayan çok önemli bir hayır kurumu olduğunu vurgulayan Erbaş, TDV'nin bu imkanları gençlerin eğitimi için kullandığını kaydetti.

Erbaş, Türkiye'de eğitim gören gençlerin kendileri için önemine işaret ederek, "Sizin eğitimlerinizi tamamlayıp İslam'a hizmet ettiğiniz günleri iple çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa'da bir yıl içerisinde yüze yakın cami ve mescide saldırı yapıldığını belirterek, "Rabb'imizden bize güç vermesi, o ellerin mabetlerimizden uzak kalması için dua ediyoruz." dedi.

Avrupa'daki camilere yönelik saldırılara da değinen Erbaş, "Avrupa'da bir yıl içerisinde yüze yakın camimize, mescidimize namahrem eller dokundu. Biz, Rabb'imizden bize güç vermesini, o ellerin mabetlerimizden uzak kalması için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bilginin paylaştıkça çoğalacağına dikkati çeken Erbaş, öğrencilerden gittikleri yerlerde, öğrendiklerini paylaşmalarını istedi.

Erbaş, "İlahiyat Fakültesindeki kardeşlerimiz inşallah fakültelerini bitirdikten sonra birer davetçi, tebliğci olacaklar. Bir kısmı mihrapta, bir kısmı kürsüde, bir kısmı camilerde öğrenci yetiştirerek, öğretmenlik yaparak görevlerini yerine getirecekler. Hem bizim için hem yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz için bu ne büyük bir nimettir. Afrika’dan gelen kardeşlerimiz ülkelerine döndüklerinde buradan öğrendiklerini orada yaşayan Müslümanlarla paylaşacaklar, aramızda kaynaşma olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeler arasında sonradan çizilen sınırların Müslümanların kalpleri arasına çizilemeyeceğini belirten Erbaş, "Sizin şu anda burada farklı farklı ülkelerden bir arada bulunuyor olmanız gönüllere sınırların konulamayacağının en büyük delilidir, en büyük göstergesidir." vurgusu yaptı.