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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 19:19 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı’nın her yıl düzenlediği “Gençlik Fuarı” Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın her yıl düzenlediği “Gençlik Fuarı” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleşti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Kocatepe Camii Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen ‘6. Kocatepe Gençlik Fuarı’na katıldı. 2-5 Mayıs arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda konuşan Erbaş, gençlere öğütlerde bulundu. Müslümanın nasıl olması gerektiğini anlatan Erbaş, “Elinden ve dilinden insanların ‘emin’ olduğu kimsedir, Müslüman. Elinden ve dilinden emin olunan kimsenin kimliğinden, şuurundan ve istikametinden rahatsız olunur mu? Her zaman memnuniyet duyulur. İşte biz böyle bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu faaliyetlerin, etkinliklerin amacı budur. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın en önemli vazifelerinden birisi kimlikli, şuurlu, istikametli bir gençlik yetiştirmektir. O yüzden bu özellikleri muhafaza etmenin yolları neyse o yoldan yürüyerek bunu yapmak istiyoruz” dedi.
Türk gençliğinin camilerle ilişkisinin artması gerektiğini söyleyen Erbaş, cennetle müjdelenen gençler yetiştirmek istediklerinin altını çizdi. Erbaş, “İnşallah bizim gençliğimiz, sevgili Peygamberimizin, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan birisi olarak müjdelediği; neşeyi ve huzuru Allah’a ibadette bulan bir gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz, camilerimizle gençlerimizin arasını, irtibatını sıcak tutarak gençlerimizi o müjdelenen insanlardan olacak şekilde yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Erbaş, stantları tek tek gezerek gençlerle fotoğraf çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı
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