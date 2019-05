Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Giresun’da açılışa katıldı

“Bin iki müftülüğümüz var”

Yurt dışından ziyaret için gelen heyetlere Diyanet İşleri Başkanlığını tanıttıklarının aktaran Erbaş, “Anlattığımda hayranlıkla dinliyorlar. Diyorum ki, ‘Bizim ülkemizde önceden bin müftülüğümüz vardı şimdi iki ilçemiz daha kuruldu bin iki müftülüğümüz var’ diyorum şaşırıyorlar ve bu kadar müftünün olduğu bir ülke ilelebet payidar olur inşallah diye dua ediyorlar. Ülkemizin, vatanımızın tarih boyunca hem medeniyetimizin gelişmesinde ilim, irfan, bilgi ve hikmet üretiminde müftülerimizin büyük katkıları olmuş. Sadece bu konuda değil, ‘Sarıklı mücahitler’ diye bir kitap var tavsiye ederim okuyunuz. Sarıklı mücahitler her zaman en zor zamanlarımızda, kurtuluş savaşında, Çanakkale’, Malazgirt’te, Sarıkamış’ta her yerde vatanın kurtuluşunda da milletimizin hep önünde olmuşlardır. Her ilimizin, her beldemizin müftüsü milletimizin önünde olmuş ve kurtuluşumuz için gayret etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Hayır, yapma konusuna da dikkat çeken Prof. Dr. Ali Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değerli kardeşlerim sizlere bir hadisi şerifi paylaşarak sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Bu hadisi şerifi iyi anlarsak sizlerde hayırlı hizmetler yapma konusunda alacağımız yeterince mesaj olduğunu düşünüyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ’İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. İkincisi ilminden istifade edilen alimler. Üçüncüsü sadaka-i cariye sahibi Müslümanlar.’ işte burada bir sadaka-i cariye yükselmiş durumda. Allah hepsinden razı olsun.”

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ile açılışı yapan Erbaş, ardından bir başka program için Ordu’ya hareket etti.



