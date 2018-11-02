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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gıybet yapmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gıybet yapmayın

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, günümüzün en büyük hastalıklarından birinin gıybet ve dedikodu olduğunu belirterek, "Gıybet yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler insanın huzurunu bozan, muhabbeti ve birliği beraberliği ortadan kaldıran, zaman zaman büyük kavgalara sebep olan çok kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durunuz" dedi.
Bir dizi programa katılmak için Bursa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ulucamii'de sabah namazı kıldırdı. Namazın ardından vaaz veren Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de Hücurat Suresi'nde, inanan insanlara dedikodu, gıybet yapmamaları konusunda uyarılar bulunduğunu belirterek, "Zamanımızın en büyük hastalıklarından biridir; iki kişi bir yere geldiği zaman hemen üçüncüsünün gıybetini yapmaya başlar. Toplumda kadını, erkeği, büyüğü, küçüğü sanki normal bir şeymiş, yanlış ve günah değilmiş gibi böyle bir yanlışın içine düşüyor. Şöyle bakıyorum sabah namazında gençlerle beraberiz. Gençler, şimdiden bununla ilgili tedbirimizi alalım. Eğer bu yaşlarda gıybetin ne kadar yanlış olduğunu, insanın birbirinin arkasından çekiştirmenin ne büyük günah olduğunu zihnimize, kalbimize, gönlümüze yerleştirirsek ona göre şahsiyet kazanırız. Şahsiyetimiz de o şekilde gelişir.
'ÖLÜ KARDEŞİNİN ETİNİ YEMEYİ KİM İSTER?'
Ölü kardeşinin etini yemeyi kim ister? Tiksiniriz değil mi. Ölü kardeşinin etini yemek ne kötü bir şey. Allah’tan korkun. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sakın gıybet, dedikodu yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler insanın huzurunu bozan, muhabbeti ve birliği beraberliği ortadan kaldıran, zaman zaman büyük kavgalara sebep olan çok kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durunuz. Eğer yaptınızsa tövbe edin. Allah tövbe edenlerin tövbelerini kabul edendir" diye konuştu.
Erbaş, İl Müftüsü İzani Turan ve beraberindekiler, daha sonra camideki vatandaşlarla selamlaştı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gıybet yapmayınDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gıybet yapmayınDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gıybet yapmayın

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