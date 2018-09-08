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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret etti

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde bulunan Hayme Ana (Devlet Ana) Türbesi'ni ziyaret etti.
Kütahya'daki çeşitli açılış ve etkinliklere katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Domaniç ilçesine geçerek, Çarşamba köyündeki Hayme Ana Türbesini ziyaret edip, dua okudu. Prof. Dr. Ali Erbaş'ın türbe ziyaretinde İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile Domaniç İlçe Müftüsü Kemal Akpınar da bulundu. Prof. Dr. Ali Erbaş türbe ziyaretinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın türbesini ziyaret etmek bizim için çok önemli. Geldik, Fatihalar okuduk. Onun nasihatlerini esasında çocuklarımıza öğretmemiz ve onun nasihatlerine göre gençlerimizi, evlatlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Bu devlet, 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti ile cihan devleti olmuş ve uzak beldelere adaleti götürmek, zulme engel olmak, mazlumun yanında olmak amaçlı çalışmış. İnşallah bizler de Hayme Anaların, Ertuğrul Beylerin, Osman Gazilerin torunları olarak, onlara layık olmaya çalışırız. Çocuklarımızı o ruhla yetiştirmeye çalışırız. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hayme Ana türbesini gün yüzüne çıkaran, yapan Sultan 2'nci Abdülhamit Han'a da buradan rahmet gönderiyoruz. O günden bugüne Hayme Ana türbesine emek veren, destek veren, buraya kadar gelip ruhuna Fatiha gönderen, tüm insanlarımızdan Rabbim razı olsun."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret ettiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret ettiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret ettiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret etti

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