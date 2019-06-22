Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da din görevlileri ile buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanların ruhlarını İslami noktada diri tutmaya, ulaşılmadık kalp bırakmamaya çalışacaklarını belirtti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Hollanda'da bulunan din görevlileriyle bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Erbaş, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için camiler inşa eden, dernekler kuran, din eğitimi verenleri iyiliğin öncüleri olarak nitelendirdi. Erbaş, "Onlar hayrın, iyiliğin öncüleri oldular. Onlar, 'O hayırda yarışanlar var ya, hayırda yarışanlar işte en yakın olan onlardır' yani Allah'ın rızasına en yakın olan onlardır. Onlar bu müjdeye inşallah nail oldular. Şimdi bu müjdenin gereğini yerine getirme konumunda olan bizleriz. Bu emanet bizim omuzlarımızda." ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed'in cehaleti ortadan kaldırmaya çalıştığını vurgulayan Erbaş, "İslam'ın nuruyla, Kur'an'ın aydınlığı ile beldeleri temiz, ruhları da aydınlık hale getirmeye çalıştı, bu görevi yaptı. Bugün bu görev, bu emanet hocaların üzerinde. Peygamberimiz o gün ne yaptıysa, peygamberlik hariç, diğer her şey bugün bizim üzerimizde." değerlendirmesinde bulundu.