Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da gençlerle buluştu

VENLO (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslüman söz verdiği zaman sözünde duran, konuştuğu zaman doğruyu söyleyen, kendisine bir şey emanet edildiği zaman riayet edendir." dedi.

Erbaş, Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı olan ve Venlo kentinde 2016'da 10 bin metrekarelik alanda inşasına başlanan ve bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Tevhit Camisi'nin resmi açılış töreninin ardından gençlerle bir araya gelerek, onlara tavsiyelerde bulundu.

Müslüman gençlerin güzel bir ahlaka sahip olması gerektiğini belirten Erbaş, "Müslüman söz verdiği zaman sözünde duran, konuştuğu zaman doğruyu söyleyen, kendisine bir şey emanet edildiği zaman riayet edendir." dedi.

Erbaş, daha ahlaklı Müslümanın iyi bir Müslüman demek anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Daha iyi ahlaklı insan olmak için namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz ve hayır ve hasenat yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine göre yaşanılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları dile getirdi: