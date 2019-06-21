HABER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 23:28 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Müslüman söz verdiği zaman sözünde duran, konuştuğu zaman doğruyu söyleyen, kendisine bir şey emanet edildiği zaman riayet edendir" - "Sizin güzel ahlakınıza bakarak gayrimüslimin gönlüne bir sevgi düşerse bunun sevabı sizindir"

VENLO (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslüman söz verdiği zaman sözünde duran, konuştuğu zaman doğruyu söyleyen, kendisine bir şey emanet edildiği zaman riayet edendir." dedi.

Erbaş, Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı olan ve Venlo kentinde 2016'da 10 bin metrekarelik alanda inşasına başlanan ve bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Tevhit Camisi'nin resmi açılış töreninin ardından gençlerle bir araya gelerek, onlara tavsiyelerde bulundu.

Müslüman gençlerin güzel bir ahlaka sahip olması gerektiğini belirten Erbaş, "Müslüman söz verdiği zaman sözünde duran, konuştuğu zaman doğruyu söyleyen, kendisine bir şey emanet edildiği zaman riayet edendir." dedi.

Erbaş, daha ahlaklı Müslümanın iyi bir Müslüman demek anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Daha iyi ahlaklı insan olmak için namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz ve hayır ve hasenat yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine göre yaşanılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları dile getirdi:

"Gençler Kur'an elimizden düşmeyecek. Okumasını bilmeyen öğrenecek. Bu yetmez anlamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için başka kitaplardan çok okumanız gerekir. Yani İslam'ı tefekkürü nitelikli Müslüman olabilmek için tefekkür kitapları okumamız lazım. Ne kadar çok okursak o kadar çok nitelikli Müslüman ve insan oluruz. Çünkü bizim medeniyetimizin ilk ayetleri oku diye başlıyor."

Erbaş, Avrupa'da yaşayan gençlerin Türkiye'dekilerden daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Sizin güzel ahlakınıza bakarak gayrimüslimin gönlüne bir sevgi düşerse bunun sevabı sizindir. Tersi olursa ve sizin yüzünüzden bir başkasının gönlüne İslam'a karşı bir nefret düşerse o da sizin ve hepimiz için vebal olur. Bu hassas çizgiye çok dikkat edelim." diye konuştu.

Gençlere, bütün insanlığın faydalı ilimle uğraşması için dua etme çağrısında bulunan Erbaş, ilmi hayırsız yolda kullanmamak gerektiğini belirtti.

Erbaş, Müslüman bir gencin aynı zamanda her zaman insanlığa örnek olacak işler yapan genç olması anlamına geldiğini ifade ederek, "Sizler iz bırakacak gençler olacaksınız. Nasıl Hz. Ali anıldığı zaman kalbimiz kıpır kıpır oluyorsa dünyada iz bırakan bir genç olarak anılıyorsa, sizler de Hz. Ali, Hz. Fatıma gibi anılırsınız inşallah. Onun için gayret, çalışmak, okumak, yazmak lazım." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmişMinik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş
TBMM Başkanı Şentop: “Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz”TBMM Başkanı Şentop: “Tarihin belirleneceği bir dönemden geçiyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gençler Hollanda Venlo Tevhit Cami

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Antalya Kumluca'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Bir zanlı daha tutuklandı

4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Bir zanlı daha tutuklandı

Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.