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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

KURŞUNLU CAMİİ İBADETE AÇILDI Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 Aralık 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerin yakıp yıktığı Fatihpaşa Camii'nin (Kurşunlu Camii) Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonu  tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)

KURŞUNLU CAMİİ İBADETE AÇILDI
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 Aralık 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerin yakıp yıktığı Fatihpaşa Camii'nin (Kurşunlu Camii) Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonu tamamlandı. Kurşunlu Camii'nde ilk ibadet, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Regaip Kandili programında yapıldı. 3 yıla aşkın süreden sonra Kurşunlu Camii'nde ilk ezan sesi duyuldu. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile çok sayıda kişinin katılımıyla Regaip Kandili programıyla ibadete açılan Kurşunlu Camii'nde yatsı namazı Diyanet İşleri Başkanı Ertaş tarafından kıldırıldı. Regaip Kandili programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvur Korusu tarafından ilahiler okundu.
Yapılan duaların ardından minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurşunlu Camii'nin Regaip Kandili'nde ibadete açılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Bundan 4 yıl önce ezanlar sussun diye yapılan terör faaliyetlerle harap olan Kurşunlu Camii'nin restorasyonu tamamlanması Regaip gecesine denk geldiğini vurgulayan Erbaş, "Bu akşam yatsı namazıyla ilk namazımızı kıldık. Bu gecenin değerini iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.
'BİZİM İSLAM'DAN BAŞKA BİR GELECEĞİMİZ YOKTUR'
Regaip Kandili vaazında birlik ve beraberlik mesajı veren Erbaş, "İslam alemi olarak, halkımız arasında 3 aylar diye bilinen, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Şu anda bu manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaip Kandili'ni idrak ediyoruz. Rahmet gecelerini fırsat bilerek, içten ve samimi tevbelerle gönül dünyamızı ve sosyal hayatımızı yeniden inşa etmeliyiz. Kendimizle yüzleşmekten çekinmeden, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek arınma fırsatını değerlendirmeliyiz. Bu mübarek geceler davranışlarımızı kulluk ve kardeşlik ekseninde muhasebe etmek, birlik beraberlik duygularımızı pekiştirmek için önemli fırsatlardır. Bu coğrafyada, İslam coğrafyasında bizim, daha iyi bir gelecek için beraber hareket etmekten başka seçeneğimiz yoktur. Bu toplumda bizim en büyük imkanımız ve gücümüz birbirimiz hakkında iyi düşünmek, suçlamadan, ötelemeden birbirimizi dinlemek, anlamaya çalışmaktır. Birbirimize güvenmektir. Mümin güvenilen insan demektir. Fitnelere karşı uyanık olalım birliğimize, dirliğimize, geleceğimize kastedenlere karşı hep beraber mücadele edelim. Bizim İslam'dan başka bir geleceğimiz yoktur. Geçmişimizde geleceğimiz de İslam’dır. Bu kutlu şehir Anadolu'nun kapılarını İslam'a açmıştır. Şimdi yine İslam'ın hakikati, adaleti, merhameti ile daha güzel bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

Ahmet ÜN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)

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