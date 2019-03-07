Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)

KURŞUNLU CAMİİ İBADETE AÇILDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 Aralık 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerin yakıp yıktığı Fatihpaşa Camii'nin (Kurşunlu Camii) Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonu tamamlandı. Kurşunlu Camii'nde ilk ibadet, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Regaip Kandili programında yapıldı. 3 yıla aşkın süreden sonra Kurşunlu Camii'nde ilk ezan sesi duyuldu. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile çok sayıda kişinin katılımıyla Regaip Kandili programıyla ibadete açılan Kurşunlu Camii'nde yatsı namazı Diyanet İşleri Başkanı Ertaş tarafından kıldırıldı. Regaip Kandili programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvur Korusu tarafından ilahiler okundu.

Yapılan duaların ardından minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurşunlu Camii'nin Regaip Kandili'nde ibadete açılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Bundan 4 yıl önce ezanlar sussun diye yapılan terör faaliyetlerle harap olan Kurşunlu Camii'nin restorasyonu tamamlanması Regaip gecesine denk geldiğini vurgulayan Erbaş, "Bu akşam yatsı namazıyla ilk namazımızı kıldık. Bu gecenin değerini iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.