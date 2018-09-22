Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İbadetler insanı kötülüklerden uzaklaştırıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Edirne'de Roman ailelerin yoğunlukla yaşadığı Yıldırım Mahallesi'nde Kuran kursuna ziyaret edip, gençlerle bir araya geldi. Erbaş, "Namaz kılan insan haram işler mi? Bakınız ayetin mucizesi burada. İbadetler insanı kötülüklerden uzaklaştırıyor" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Edirne ziyaretinin ikinci gününde sivil toplum örgütü temsilcileri ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Erbaş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Yıldırım Mahallesi'ndeki Kuran kursunu ziyaret etti. Buradaki öğrencilerle sohbet eden Erbaş, çocuklara dini konularda bilgi verdi. Erbaş, buluğ çağına gelenlerin ibadetlerini yapması gerektiğini belirterek, "Artık bulu çağına geldiğimizde ibadetlerimizi yapacağız. Eğer dinimizi bu yaşlarda iyi öğrenirsek kendimizi haramlardan ve yanlışlardan korumuş oluruz" dedi. Mahallede bulunan ve gençlerin spor aktivitelerini yaptığı 15 Temmuz Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Erbaş, yapılan çalışmalar nedeniyle merkezin yöneticilerine teşekkür etti. Burada gençlere ibadet yapmanın önemini anlatan Erbaş, şunları söyledi: "Camiler, Kuran kursları bütün bunlar aslında bizi daha iyi kul olmaya, daha iyi insan olmaya yönelten, yönlendiren vasıtalardır. İbadetler vasıta aslında, yani amaç değil araçtır. Namazı niye kılıyoruz? Daha iyi Müslüman olabilmek için. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Namaz kılmaya başlayan insan alkol kullanıyorsa alkol kullanmaktan vazgeçer. Namaz kılan insan haram işler mi? Bakınız ayetin mucizesi burada. İbadetler insanı kötülüklerden uzaklaştırıyor. Namaz böyle, oruç böyle, hac böyle, zekat böyle. Dinimiz insanı daha nitelikli, daha iyi insan yapmak içindir." Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'a adının yazdığı mahallenin amatör takımı olan 'Mega Gençlik Spor' forması ve atkısı hediye edildi. Erbaş, basına kapalı başka bir programa katılmak üzere Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyüne geçti.

