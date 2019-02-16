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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş icazet törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Buradaki hafızlarımız gibi binlerce, dünya genelinde milyonlarca hafız sayesinde Kur'an-ı Kerim, noktasına varıncaya kadar korunmaktadır"

ERZİNCAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Buradaki hafızlarımız gibi binlerce, dünya genelinde milyonlarca hafız sayesinde Kur'an-ı Kerim, noktasına varıncaya kadar korunmaktadır." dedi.

Erbaş, Erzincan Terzibaba Camisi'nde, 61 öğrenciye icazet belgesi verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başkanlıklarının en önemli görevlerinden birinin toplumu din konusunda aydınlatmak olduğunu söyledi.

Vatandaşların inançla ilgili bütün meselelerde Başkanlığı takip etmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Erbaş, gösterilen teveccühten dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızları tebrik eden Erbaş, "Hafızlık, Allah'ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimettir, en büyük şereftir, en büyük payedir. Çünkü hafızlık, adeta canlı bir vuslat haline gelmektir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını aklına, gönlüne, kalbine, zihnine nakşetmektir." ifadesini kullandı.

"Kur'an'ı biz indirdik ve onu mutlaka biz koruyacağız" ayetini okuyan Erbaş, şunları kaydetti:

"Demek ki burada, bu ayette hafızlara atıf var. Kur'an-ı Kerim, hafızlarımız sayesinde korunuyor. Onların zihinlerinde korunuyor. İlk hafız Allah Resulü Efendimiz. Sonra ashabı kiramdan hafız olanlar var. Buradaki hafızlarımız gibi binlerce, dünya genelinde milyonlarca hafız sayesinde Kur'an-ı Kerim, noktasına varıncaya kadar korunmaktadır. Nasıl ki hafızlarımız Kur'an'ı koruyorsa, Kur'an da hafızlarımızı koruyor, insanlığı koruyor, Müslümanlığı koruyor, elhamdülillah."

Reis-ül Kurra Vekili Mustafa Demirkan tarafından dua edilmesinin ardından Erbaş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İcazet merasimine Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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