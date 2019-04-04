İhramcızade Erkek Kur’an Kursu’nda öğrencilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğrencilere, “İlim öğrenmenin amacı insanlara faydalı olmaktır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Büyükçekmece İlçe Müftülüğüne bağlı İhramcızade Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada Hazreti Peygamberin “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” buyurduğunu hatırlatarak, “Kur’an eğitimi yapanlar dünyanın en hayırlı işini yapıyor. Öğretenler de, öğrenenler de burada. Dolayısıyla en hayırlı insanların arasında bulunmak da bizim için mutluluk verici” dedi.

Kur’an eğitiminin ve hafızlığın önemine değinen Erbaş, "Amacımız inanan, inandığı gibi yaşayan bir gençlik yetiştirmektir. Bizim inancımızın temelinde Kur’an ve sünnet var. İnandığımız gibi yaşamak demek Kur’an’daki emirlere, ilkelere göre yaşamak demektir” diye konuştu.

Tin Suresi’nde insanın en güzel bir şekilde yaratıldığının anlatıldığını hatırlatan Erbaş, insanın hayatı boyunca bu güzelliği muhafaza edecek şekilde yaşaması gerektiğini söyledi. Erbaş, ilim tahsil etmenin amaçlarından birinin iyi bir insan olmak olduğunu belirterek, "Siz ilmi niye tahsil ediyorsunuz, insanlara faydalı olmak için. Hedef, insanlara faydalı olmak. ’İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır’ buyuruyor Peygamber Efendimiz. İnşallah sizler eğitimlerinizi bitirdikten sonra hangi alanda hizmet ederseniz ediniz insanlara faydalı olacaksınız. İnsanlara faydalı olmak için çeşitli alanlar var. İyi bir hoca, iyi bir müftü, iyi bir akademisyen, iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat, iyi bir öğretmen olacaksınız" dedi.

Erbaş, konuşmasının ardından öğrenciler ve kurs hocalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

